На Рівненщині п’яний підліток на батьковому авто збив на смерть велосипедиста Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події

У Сарнах п’яний 15-річний хлопець на батьковому авто скоїв смертельну ДТП - наїхав на 34-річного велосипедиста, який помер у лікарні від отриманих травм.

Фото: Нацполіція

ДТП сталася 7 серпня близько 21:30 на вулиці Котляревського. Не маючи права керування автівкою, 15-річний сарненчанин на автомобілі "Skoda Oktavia" збив велосипедиста на проїзній частині. Унаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми, відкритої черепно-мозкової травми, забою мозку та відкритого перелому коліна. Чоловіка доставили до місцевої лікарні. Однак попри вжиті реанімаційні заходи 8 серпня близько 7 ранку 34-річний місцевий мешканець помер, повідомила пресслужба поліції Рівненської області. На момент аварії неповнолітній перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 0,8 проміле. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Читайте також: Лейтенант Нацгвардії збив на смерть пішохода у Львівській області

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію