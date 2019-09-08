На Рівненщині п’яний підліток на батьковому авто збив на смерть велосипедиста
ДТП сталася 7 серпня близько 21:30 на вулиці Котляревського. Не маючи права керування автівкою, 15-річний сарненчанин на автомобілі "Skoda Oktavia" збив велосипедиста на проїзній частині. Унаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми, відкритої черепно-мозкової травми, забою мозку та відкритого перелому коліна. Чоловіка доставили до місцевої лікарні. Однак попри вжиті реанімаційні заходи 8 серпня близько 7 ранку 34-річний місцевий мешканець помер, повідомила пресслужба поліції Рівненської області.
На момент аварії неповнолітній перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 0,8 проміле.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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