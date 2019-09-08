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На Рівненщині п’яний підліток на батьковому авто збив на смерть велосипедиста

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події
У Сарнах п’яний 15-річний хлопець на батьковому авто скоїв смертельну ДТП - наїхав на 34-річного велосипедиста, який помер у лікарні від отриманих травм.
На Рівненщині п’яний підліток на батьковому авто збив на смерть велосипедиста Фото: Нацполіція

ДТП сталася 7 серпня близько 21:30 на вулиці Котляревського. Не маючи права керування автівкою, 15-річний сарненчанин на автомобілі "Skoda Oktavia" збив велосипедиста на проїзній частині. Унаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми, відкритої черепно-мозкової травми, забою мозку та відкритого перелому коліна. Чоловіка доставили до місцевої лікарні. Однак попри вжиті реанімаційні заходи 8 серпня близько 7 ранку 34-річний місцевий мешканець помер, повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

На момент аварії неповнолітній перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 0,8 проміле.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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