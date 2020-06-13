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На ринку Пекіна коронавірус виявили на дощечці для лосося

У районі поблизу ринку ввели "режим воєнного часу"
У районі Фентай у столиці Китаю Пекіні ввели режим воєнного часу після того, як на ринку Xinfadi виявили спалах коронавірусу.
На ринку Пекіна коронавірус виявили на дощечці для лосося ukrinform.ua/

Про це повідомляє Reuters, передає "Громадське".

За останні декілька днів COVID-19 виявили у 45 із 517 жителів району. До того ж у жодного інфікованого не було симптомів захворювання.

Крім того, ринок Xinfadi закрили зранку в суботу, 13 червня, після того, як напередодні коронавірус підтвердили у двох чоловіків, які працювали у м'ясному відділі. Як вони інфікувалися — невідомо.

Як повідомляє Global Times, коронавірус виявили на дощечках, на яких різали імпортний лосось. Після цього деякі супермаркети та ринки міста прибрали лосось із продажу.

Зазначається, що на ринку Xinfadi працює приблизно 10 тисяч людей. Усім їм зроблять тести на коронавірус. Сам ринок мають продезінфікувати.

Ще шість ринків столиці закрили, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 7 млн 757 тисячі 985 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 975 385, а померли — 428 632 людей.

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13 06 2020 16:30
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