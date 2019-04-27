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На Шрі-Ланці сталася стрілянина: 15 загиблих

Серед 15 загиблих було троє терористів-смертників
Унаслідок стрілянини між військовими та ймовірно ісламістськими бойовиками у місті Сейнтамаруту на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з яких шестеро дітей.
На Шрі-Ланці сталася стрілянина: 15 загиблих Фото: AFP

Стрілянина сталася в п'ятницю ввечері, повідомляє "Українська правда".

За даними представника поліції, серед 15 загиблих було троє терористів-смертників.

Ще одна дитина, яка потрапила під перехресний вогонь, перебуває в лікарні.

Додамо, що президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена заявив, що планує змінити очільників сил оборони країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.

Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.

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27 04 2019 11:27
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