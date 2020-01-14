На Шрі-Ланці за 2019 рік померла рекордна кількість слонів
Про це повідомила екологиня з руху «За землю і сільськогосподарську реформу» Шрі-Ланки Саджима Чемікара, повідомляє "Громадське".
За її словами, це найвищий показник смертності слонів з моменту отримання Шрі-Ланкою незалежності у 1948 році. При цьому 85% тварин вбили люди.
Як зазначила екологиня, через розширення сільськогосподарських угідь та сіл в країні скорочуються запаси їжі та води для слонів. Фермери, аби вберегти врожай від тварин, вбивають їх, використовуючи електричні паркани та вибухівку, замасковану під їжу.
ВВС пише, що чиновники Шрі-Ланки для розв'язання проблеми обіцяють встановити паркани між місцями проживання слонів та людей.
Зазначимо, за підрахунками екологів, зараз на Шрі-Ланці є близько 7500 диких слонів.
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