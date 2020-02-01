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З'явилася перша у світі країна, яка заборонила "токсичні" сонцезахисні креми

"Ми маємо жити й поважати довкілля, оскільки довкілля " це гніздо життя", - наголосив президент Палау Томас Ременгесау
Тихоокеанська острівна держава Палау стала першою у світі країною, яка заборонила сонцезахисні креми, шкідливі для коралів та морського середовища.
З Фото: з відкритих джерел

Про це пише ВВС, повідомляє "Громадське".

Відтепер у країні заборонено переносити з собою або продавати сонцезахисний крем, який містить будь-який із 10 хімічних інгредієнтів, характерних для таких кремів. Зокрема йдеться про оксибензон та октиноксат, які поглинають ультрафіолетове світло.

"Ми маємо жити й поважати довкілля, оскільки довкілля " це гніздо життя", - наголосив президент Палау Томас Ременгесау.

"Коли наука каже нам, що така практика шкодить кораловим рифам, популяціям риби або самому океану, наші люди беруть до уваги, і наші гості теж роблять це", - зазначив Ременгесау.

Президент країни додав, що токсичні хімічні засоби для сонцезахисного крему виявили в надзвичайно важливих природних зонах Палау та в тканинах найвідоміших у цьому регіоні видів. 

"Ми не проти того, щоб бути першою державою, яка заборонила ці хімічні речовини, і ми виконаємо свою роль для поширення цієї практики", - додав він.

Таку заборону в країні анонсували ще у 2018 році. Міжнародний фонд "Кораловий риф" заявив, що заборонені хімічні речовини є "відомими забруднювачами довкілля й більшість з них надзвичайно токсичні для молодих особин багатьох видів дикої природи".

Загалом у світі спостерігається тенденція до уникнення шкідливих хімічних речовин у сонцезахисних засобах. Так, у 2018 році експерти заявили, що їх знайшли приблизно в половині кремів та лосьйонів.

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02 01 2020 11:42
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