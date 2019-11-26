CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа станції метро "Арсенальна" в Києві зламався ескалатор, через це її довелося закрити на вхід.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На станції метро "Арсенальна" в Києві зламався ескалатор
Усі робочі ескалатори підіймають пасажирів на вихід зі станції
Фото: MAXPPP
Усі робочі ескалатори підіймають пасажирів на вихід зі станції, передає LB.ua.
"Арсенальна" - найглибша станція в Києві, вона з'єднується з наземним вестибюлем тристрічковим двомаршовим ескалатором.
Вона розташована в центрі Києва неподалік від урядового кварталу.
Нагадаємо, що У Києві тимчасово закрили на вхід і вихід станції метро "Театральна" і "Хрещатик", а також переходи на станції "Золоті ворота" і "Майдан Незалежності". Рятувальники перевіряють інформацію про мінування цих станцій.
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