На станції метро "Арсенальна" в Києві зламався ескалатор Усі робочі ескалатори підіймають пасажирів на вихід зі станції

На станції метро "Арсенальна" в Києві зламався ескалатор, через це її довелося закрити на вхід.

Фото: MAXPPP

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