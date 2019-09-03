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На Тарасовій горі в Каневі вручили Шевченківську премію

Розмір премії в 2019 році - 200 тисяч гривень
Президент Петро Порошенко вручив Національні премії України імені Тараса Шевченка українським діячам культури і мистецтва.
На Тарасовій горі в Каневі вручили Шевченківську премію Фото: president.gov.ua

Урочисті заходи з нагоди вшанування пам'яті Кобзаря відбулися в Каневі на Тарасовій горі, повідомили в прес-службі глави держави.

Цього року Національна премія присуджена режисерові Роману Бондарчуку (повнометражний ігровий фільм "Вулкан"), публіцисту Богдану Гориню (есе-колаж "Святослав Гординський на тлі епохи"), режисерові-постановнику Ростиславу Держипільському (спектакль "Енеїда" І.Котляревського, "Вона - Земля" В. Стефаника , "НАМLЕТ" У.Шекспіра, "Оскар і Рожева Дама" Е.-Е.Шмітта).

Також премії отримали письменниця Оксана Забужко за книгу "І знову я влажу в танк ...", художник Василь Чебаник за проект "Графіка української мови", художній керівник - головний диригент Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо Володимир Шейко - за аудіозаписи творів українських композиторів до Фонду Українського радіо, концертні програми 2013 - 2018 рр.

Національна премія України імені Тараса Шевченка є вищою нагородою в країні в сфері культури і мистецтва. Її заснували в 1961 році.

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09 03 2019 17:04
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