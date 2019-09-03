На Тарасовій горі в Каневі вручили Шевченківську премію
Урочисті заходи з нагоди вшанування пам'яті Кобзаря відбулися в Каневі на Тарасовій горі, повідомили в прес-службі глави держави.
Цього року Національна премія присуджена режисерові Роману Бондарчуку (повнометражний ігровий фільм "Вулкан"), публіцисту Богдану Гориню (есе-колаж "Святослав Гординський на тлі епохи"), режисерові-постановнику Ростиславу Держипільському (спектакль "Енеїда" І.Котляревського, "Вона - Земля" В. Стефаника , "НАМLЕТ" У.Шекспіра, "Оскар і Рожева Дама" Е.-Е.Шмітта).
Також премії отримали письменниця Оксана Забужко за книгу "І знову я влажу в танк ...", художник Василь Чебаник за проект "Графіка української мови", художній керівник - головний диригент Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо Володимир Шейко - за аудіозаписи творів українських композиторів до Фонду Українського радіо, концертні програми 2013 - 2018 рр.
Національна премія України імені Тараса Шевченка є вищою нагородою в країні в сфері культури і мистецтва. Її заснували в 1961 році.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"