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На Україну сунуть дощі й тумани: де саме погіршиться погода

Вночі та вранці 13 жовтня західні області накриє туман, що знизить видимість 200-500 м.
В Україні завтра синоптики прогнозують туман на західних територіях. Крім того, у низці областей пройдуть сильні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Зокрема, вночі та вранці 13 жовтня західні області накриє туман, що знизить видимість 200-500 м.

Разом з тим завтра очікуються зливи протягом доби у Одеській та Миколаївській областях.

Також вдень сильні дощі пройдуть у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Рятувальники попереджають про I рівень небезпеки, жовтий.

 

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12 10 2021 17:09
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