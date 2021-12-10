CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні завтра синоптики прогнозують туман на західних територіях. Крім того, у низці областей пройдуть сильні дощі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Україну сунуть дощі й тумани: де саме погіршиться погода
Вночі та вранці 13 жовтня західні області накриє туман, що знизить видимість 200-500 м.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Зокрема, вночі та вранці 13 жовтня західні області накриє туман, що знизить видимість 200-500 м.
Разом з тим завтра очікуються зливи протягом доби у Одеській та Миколаївській областях.
Також вдень сильні дощі пройдуть у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Рятувальники попереджають про I рівень небезпеки, жовтий.
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