ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНауковцям, які беруть участь в експерименті FASER, уперше вдалося зафіксувати на Великому адронному колайдері нейтрино.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Великому адронному колайдері вперше виявили нейтрино
Електрично нейтральні частинки нейтрино виробляються різними джерелами енергії, зокрема Сонцем, чи космічним промінням. На Великому адронному колайдері до останнього часу виявити їх не вдавалося
Фото: CERN
Про це повідомляє Physical Review D.
Електрично нейтральні частинки нейтрино виробляються різними джерелами енергії, зокрема Сонцем, чи космічним промінням. На Великому адронному колайдері до останнього часу виявити їх не вдавалося.
Як зазначається, тепер дослідники сподіваються побачити на Великому адронному колайдері взаємодію всіх трьох типів нейтрино (електронного, мюонного й тау-нейтрино) та їхніх античастинок.
Також очікується, що виявлення нейтрино, народжених безпосередньо на колайдері, допоможе вивчати їхні взаємодії з іншими частинками у діапазонах енергій, доступних виключно таким прискорювачам.
Як повідомлялося, учені за допомогою Великого адронного колайдера відкрили нову частинку - екзотичний тетракварк.
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03 12 2021 12:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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