На відповідь від контакт-центру МОЗ щодо COVID-19 іноді доведеться зачекати 48 годин

У МОЗ запевняють, що працюють над тим, щоб відповідати на всі питання за 24 години

Міністерство охорони здоров'я 2 листопада запустило цілодобовий контакт-центр, куди можна звертатися з питаннями щодо COVID-19. У разі, якщо в оператора немає відповіді на ваше питання, то доведеться зачекати її 48 годин.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер на брифінгу МОЗ 11 листопада, пише "Громадське".

Наразі у контакт-центрі працюють 150 операторів. Вони обізнані в оновлених поділах України на зони, умовах карантину, каже Кучер.

Проте у разі, якщо оператор одразу немає відповіді на ваше запитання, наприклад, має звернутися за уточненням до місцевої влади, то вам доведеться зачекати на відповідь щонайменше 48 годин. У МОЗ запевняють, що працюють над тим, щоб відповідати на всі питання за 24 години.

Кожне звернення автоматично фіксується у спеціальній системі, копія звернення надсилається у МОЗ та у регіон, про який запитували. На місцях дають відповідь, яка теж фіксується у базі, і вже після цього оператор передзвонює громадянину.

Кучер зазначив, що від початку роботу контакт-центр отримав 37 тисяч дзвінків. Найчастіше запитували про діагностику коронавірусу, амбулаторне лікування, безкоштовне тестування та укладання декларації з сімейним лікарем. Якщо у вас немає сімейного лікаря, у контакт-центрі порекомендують лікарню, де вас можуть прийняти.

Номер телефону: 0-800-60-20-19.

Читайте також: На доплати силовикам і медикам з COVID-фонду витратили майже однакові суми