На відповідь від контакт-центру МОЗ щодо COVID-19 іноді доведеться зачекати 48 годин
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер на брифінгу МОЗ 11 листопада, пише "Громадське".
Наразі у контакт-центрі працюють 150 операторів. Вони обізнані в оновлених поділах України на зони, умовах карантину, каже Кучер.
Проте у разі, якщо оператор одразу немає відповіді на ваше запитання, наприклад, має звернутися за уточненням до місцевої влади, то вам доведеться зачекати на відповідь щонайменше 48 годин. У МОЗ запевняють, що працюють над тим, щоб відповідати на всі питання за 24 години.
Кожне звернення автоматично фіксується у спеціальній системі, копія звернення надсилається у МОЗ та у регіон, про який запитували. На місцях дають відповідь, яка теж фіксується у базі, і вже після цього оператор передзвонює громадянину.
Кучер зазначив, що від початку роботу контакт-центр отримав 37 тисяч дзвінків. Найчастіше запитували про діагностику коронавірусу, амбулаторне лікування, безкоштовне тестування та укладання декларації з сімейним лікарем. Якщо у вас немає сімейного лікаря, у контакт-центрі порекомендують лікарню, де вас можуть прийняти.
Номер телефону: 0-800-60-20-19.
Читайте також: На доплати силовикам і медикам з COVID-фонду витратили майже однакові суми
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Дубенському замку презентували Тронну залу
- ФОТО В Індонезії знайшли рідкісне поховання віком майже 8 тисяч років
- ФОТО Hubble показав "зоряний водоспад"
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам