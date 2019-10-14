На Волині третій день шукають зниклого безвісти посадовця Луцької міськради

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "безвісти зниклий"

На Волині під час риболовлі 12 жовтня зник безвісти директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.

У день зникнення він та ще троє чоловіків рибалили з човна на озері Любязь у Любешівському районі. Потім здійнялися сильні хвилі, і човен перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Веремійчик вирішив пливти до берега, аби покликати на допомогу, і невдовзі зник, повідомляє "Громадське".

Врешті двох жителів Луцького району та одного жителя Луцька доставили у Любешівську ЦРЛ з переохолодженням.

До розшуку безвісти зниклого 35-річного лучанина залучали весь особовий склад відділення поліції, легку авіацію, кінологів, рятувальників-водолазів, також допомагали місцеві жителі.

Речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Нестеров повідомив у Facebook, що станом на 19:00 13 жовтня водолази-рятувальники обстежили близько 20 тисяч квадратних метрів дна під час безпосередніх занурень на озері Любязь. Іншим методом рятувальники обстежили майже 6 гектарів дна водойми.

"Пошуки ускладнюються сильним замуленням дна, видимість у воді озера складає не більше 1 метра", - зазначив Нестеров.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "безвісти зниклий".

Нагадаємо, що на подвір’я депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська в Камінь-Каширську кинули гранату.