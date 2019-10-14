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На Волині третій день шукають зниклого безвісти посадовця Луцької міськради

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "безвісти зниклий"
На Волині під час риболовлі 12 жовтня зник безвісти директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.
На Волині третій день шукають зниклого безвісти посадовця Луцької міськради Фото: з вільних джерел

У день зникнення він та ще троє чоловіків рибалили з човна на озері Любязь у Любешівському районі. Потім здійнялися сильні хвилі, і човен перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Веремійчик вирішив пливти до берега, аби покликати на допомогу, і невдовзі зник, повідомляє "Громадське".

Врешті двох жителів Луцького району та одного жителя Луцька доставили у Любешівську ЦРЛ з переохолодженням. 

До розшуку безвісти зниклого 35-річного лучанина залучали весь особовий склад відділення поліції, легку авіацію, кінологів, рятувальників-водолазів, також допомагали місцеві жителі.

Речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Нестеров повідомив у Facebook, що станом на 19:00 13 жовтня водолази-рятувальники обстежили близько 20 тисяч квадратних метрів дна під час безпосередніх занурень на озері Любязь. Іншим методом рятувальники обстежили майже 6 гектарів дна водойми.

"Пошуки ускладнюються сильним замуленням дна, видимість у воді озера складає не більше 1 метра", - зазначив Нестеров.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "безвісти зниклий".

Нагадаємо, що на подвір’я депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська в Камінь-Каширську кинули гранату.

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14 10 2019 11:00
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