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Зеленський у Луцьку провів нараду щодо ситуації на кордоні з білоруссю

09 липня 2023, 15:09
Зеленський у Луцьку провів нараду щодо ситуації на кордоні з білоруссю
Фото: УНН
Мова йшла про кордон та посилення наших Сил оборони на північночі.

Президент України Володимир Зеленський 9 липня провів координаційну нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації у Волинській області.  

Пре це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко поінформував про облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд, а також про соціально-економічну ситуацію в області, яка межує з Білоруссю.
 
Учасники наради також заслухали доповідь командувача ОУВ "Волинь" Володимира Миронюка про обстановку в зоні оперативної відповідальності.
 
Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про заходи з посилення захисту українсько-білоруської ділянки державного кордону на території Волинської області.
 
Луцький міський голова Ігор Поліщук поінформував учасників наради про забезпечення життєдіяльності міста та про оборонні заходи в умовах воєнного стану.
 
Крім того, було заслухано інформацію генерального директора ДП "Ліси України" Юрій Болоховця про результати діяльності підприємства за І півріччя 2023 року. Також під час наради йшлося про криміногенну та оперативну обстановку у Волинській області.
кордонВолиньзеленськийвійна в Україніросія окупанти

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