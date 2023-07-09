Зеленський у Луцьку провів нараду щодо ситуації на кордоні з білоруссю

Мова йшла про кордон та посилення наших Сил оборони на північночі.

Президент України Володимир Зеленський 9 липня провів координаційну нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації у Волинській області.

Пре це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко поінформував про облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд, а також про соціально-економічну ситуацію в області, яка межує з Білоруссю.

Учасники наради також заслухали доповідь командувача ОУВ "Волинь" Володимира Миронюка про обстановку в зоні оперативної відповідальності.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про заходи з посилення захисту українсько-білоруської ділянки державного кордону на території Волинської області.

Луцький міський голова Ігор Поліщук поінформував учасників наради про забезпечення життєдіяльності міста та про оборонні заходи в умовах воєнного стану.

Крім того, було заслухано інформацію генерального директора ДП "Ліси України" Юрій Болоховця про результати діяльності підприємства за І півріччя 2023 року. Також під час наради йшлося про криміногенну та оперативну обстановку у Волинській області.