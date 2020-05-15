На Закарпатті для відвідувачів відкрилися топові туристичні об'єкти області
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив директор турінфоцентру “Турінформ Закарпаття” Олександр Коваль.
“На Закарпатті для туристів відкрилися топові туристичні об'єкти області – замки, нацпарки, об'єкти в заповідниках. Відкриті два найбільші замки регіону – "Паланок" в Мукачеві та Ужгородський замок, щоправда, в останньому поки можна гуляти тільки у дворі, ще – музей в Колочаві. Запрошують малі групи туристів Нацпарк "Синевир" та Долина нарцисів”, – сказав Коваль.
За його словами, також планують запуск підйомника в курортному гірському селі Пилипець.
Втім, додав Коваль, наразі не відкрився скансен (музей просто неба) в Ужгороді – чекають дозволу від обласного управління культури.
Нагадаємо, що цьогоріч квіти у Долині нарцисів завдяки хмарній, прохолодній та вологій погоді цвістимуть майже до кінця весни. Тут зможуть приймати відвідувачів до 24 травня.
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