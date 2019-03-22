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На Житомирщині планують збудувати 7 сонячних електростанцій на 250 МВт

Після реалізації проекту їхня кількість в області зросте у 8 разів
Голова Житомирської облдержадміністрації підписав з 7 інвесторами договори про будівництво на території області сонячних електростанцій, загальна потужність яких складає 250 мегаватів.
На Житомирщині планують збудувати 7 сонячних електростанцій на 250 МВт Фото: delo.ua

Наразі на Житомирщині працює лише одна промислова сонячна електростанція. Таким чином, після реалізації проекту їхня кількість в області зросте у 8 разів, повідомляє "Громадське".

Реалізувати проекти мають як іноземні, так й українські компанії. Зокрема, Altostrata Energy Limited (Ірландія) планує збудувати сонячну електростанцію на 65 мегаватів, Upgrade Energy (Бельгія) - на 30 мегаватів, Global Ecopower SA (Франція) - на 20 мегаватів, Modus Energy International B.V. LLC (Литва) - на 35 мегаватів, GESS (США) - на 10 мегаватів.

Крім цього, уклали попередні угоди на будівництво сонячних електростанцій з українськими компаніями "Еней Інтернешнл" (на 55 мегаватів) та "Нафтогаз-енергосервіс" - на 30 мегаватів.

Нагадаємо, що загалом сонячні панелі встановили на дахах будинків близько 7,5 тисяч сімей. У 2017 році таких сімей було на 4,5 тисяч менше.

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22 03 2019 15:58
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