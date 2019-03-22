На Житомирщині планують збудувати 7 сонячних електростанцій на 250 МВт

Після реалізації проекту їхня кількість в області зросте у 8 разів

Голова Житомирської облдержадміністрації підписав з 7 інвесторами договори про будівництво на території області сонячних електростанцій, загальна потужність яких складає 250 мегаватів.

Наразі на Житомирщині працює лише одна промислова сонячна електростанція. Таким чином, після реалізації проекту їхня кількість в області зросте у 8 разів, повідомляє "Громадське".

Реалізувати проекти мають як іноземні, так й українські компанії. Зокрема, Altostrata Energy Limited (Ірландія) планує збудувати сонячну електростанцію на 65 мегаватів, Upgrade Energy (Бельгія) - на 30 мегаватів, Global Ecopower SA (Франція) - на 20 мегаватів, Modus Energy International B.V. LLC (Литва) - на 35 мегаватів, GESS (США) - на 10 мегаватів.

Крім цього, уклали попередні угоди на будівництво сонячних електростанцій з українськими компаніями "Еней Інтернешнл" (на 55 мегаватів) та "Нафтогаз-енергосервіс" - на 30 мегаватів.

Нагадаємо, що загалом сонячні панелі встановили на дахах будинків близько 7,5 тисяч сімей. У 2017 році таких сімей було на 4,5 тисяч менше.