НАБУ підтримало законопроєкт Зеленського про відновлення незалежності антикорупційних органів

Бюро навіть взяло участь у підготовці закону №13533.

В четвер, 24 липня, в Національному антикорупційному бюро повідомили, що брали участь у підготовці законопроєкту №13533, який подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

Про це набу написало на Facebook-сторінці.

"Законопроєкт №13533, поданий президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.

НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента в першому читанні та в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", - йдеться у пості.

В відомстві заявили, що цей документ відновлює повноваження та гарантії незалежності для НАБУ і САП.

Сьогодні в обід Зеленський погодив закон щодо незалежності НАБУ і САП.