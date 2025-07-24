НАБУ підтримало законопроєкт Зеленського про відновлення незалежності антикорупційних органів
В четвер, 24 липня, в Національному антикорупційному бюро повідомили, що брали участь у підготовці законопроєкту №13533, який подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.
Про це набу написало на Facebook-сторінці.
"Законопроєкт №13533, поданий президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.
НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента в першому читанні та в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", - йдеться у пості.
В відомстві заявили, що цей документ відновлює повноваження та гарантії незалежності для НАБУ і САП.
Сьогодні в обід Зеленський погодив закон щодо незалежності НАБУ і САП.