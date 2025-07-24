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НАБУ підтримало законопроєкт Зеленського про відновлення незалежності антикорупційних органів

24 липня 2025, 19:49
НАБУ підтримало законопроєкт Зеленського про відновлення незалежності антикорупційних органів
Фото: nabu.gov.ua
Бюро навіть взяло участь у підготовці закону №13533.

В четвер, 24 липня, в Національному антикорупційному бюро повідомили, що брали участь у підготовці законопроєкту №13533, який подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. 

Про це набу написало на Facebook-сторінці.  

"Законопроєкт №13533, поданий президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.
НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента в першому читанні та в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", - йдеться у пості. 

В відомстві заявили, що цей документ відновлює повноваження та гарантії незалежності для НАБУ і САП.

Сьогодні в обід Зеленський погодив закон щодо незалежності НАБУ і САП.

 

НАБУ

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