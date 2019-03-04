НАБУ проводить обшуки в Агентстві з розшуку активів

"Слідча дія проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання владою службовими особами низки державних органів влади"

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в приміщенні Агентства з розшуку та менеджменту активів у Києві.

"Слідча дія проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання владою службовими особами низки державних органів влади, в тому числі правоохоронної та судової гілок, а також АРМА, в результаті чого юридичним особам завдано збитків на суму понад 9,5 мільйона гривень", - повідомляє прес-служба НАБУ.

Відзначається, що в межах цього ж провадження досліджують обставини вчинення незакінченого замаху на протиправне заволодіння майном на суму понад 3,6 мільярда гривень групи підприємств ТОВ "Росток-Холдинг".

Попередня правова кваліфікація справи – ч.3 ст.15 (замах на злочин), ч.3 ст.206-2 (протиправне заволодіння майном), ч.2 ст.364 (зловживання владою) ККУ.

"Під час досудового розслідування, розпочатого в січні 2019 року, детективи НАБУ, з-поміж іншого, вивчають обставини вчинення низки правочинів, які могли бути зроблені з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємств", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обшуки проходять на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського райсуду Києва та під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

Нагадаємо, що управління боротьби з економічною злочинністю Швеції провело обшуки у Swedbank - найбільшому банку країни, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі грошей екс-президента України Віктора Януковича.