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НАБУ відкрило три кримінальні провадження щодо Денісової

У декларації омбудсмена знайшли порушення
Національне антикорупційне бюро відкрило три кримінальні провадження щодо уповноваженої з прав людини Україні Людмили Денісової.
НАБУ відкрило три кримінальні провадження щодо Денісової Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua

Справи були відкриті ще 18 лютого. Це відбулося після того, як в декларації омбудсмена виявили можливі порушення, повідомляють "Українські новини", посилаючись на джерело в НАБУ. 

У деклараціях за 2015-2017 роки Денісова могла не вказати частину в статутних капіталах ТОВ "Асторія-Сіті", ТОВ "Триора", "Батіліман", ТОВ "Машинобудівний завод "Автоливмаш". Також Денісова могла не відобразити доходи від ТОВ "Фінансова компанія "Центр факторингових послуг". 

Також Денісова не вказала доходи від продажу автомобіля Audi 2003 року випуску та дохід від міжнародної благодійної організації "Фонд Східна Європа".

Усі ці три кримінальні справи були об'єднані в одну. 

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна в Солом’янський районний суд Києва.

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08 03 2019 17:13
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