ПОЛІТИКА НОВИНИТам пояснили, що слідчий повинен був надати експерту багато документів бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ відреагувало на звинувачення Генпрокуратури
Національне антикорупційне бюро вважає, що звинувачення Генпрокуратури на адресу екс-детектива НАБУ в тому, що він нібито приховав особливо тяжкий злочин, не витримують жодної критики
Фото: nabu.gov.ua
"Екс-детективу, який не працює в НАБУ вже 2 роки, закидають відкликання постанови на проведення експертизи. Нібито саме через цей факт загальмувалося розслідування, а, відтак, і притягнення до відповідальності керівництва держпідприємства (Харківського бронетанкового заводу, - ред.)", - йдеться у дописі на Facebook-сторінці прес-служби Бюро.
"Якщо відомостей цих документів недостатньо, то експертизу провести неможливо", - наголосили у відомстві.
Як зазначили в НАБУ, у справі щодо закупівлі прицілів для ХБТЗ місцезнаходження значної частини необхідних для експертизи документів під час розслідування встановити не вдалося.
"Саме неможливість надати документи і стала приводом відкликання детективом постанови на проведення експертизи. На підставі яких саме відомостей ДБР було проведено експертизу, НАБУ невідомо. Сьогодні генеральний прокурор фактично звинуватив екс-детектива НАБУ у тому, що він "приховав особливо тяжкий злочин" - не повідомив про підозру службовим особам "ХБТЗ", що в подальшому зробили прокурори САП спільно з ДБР", - йдеться в заяві.
У Бюро вважають, що, керуючись такою логікою, голова ГПУ Юрій Луценко зобов’язаний притягнути до кримінальної відповідальності слідчих прокуратури, "котрі роками не розслідували цілу низку кримінальних проваджень, в яких у подальшому Національним бюро оголошені підозри та обвинувальні акти скеровані до суду".
НАБУ нагадує, що деякі з таких справ "взагалі закривалися ГПУ з мотивів начебто відсутності складу злочину. Проте в подальшому відновлювалися НАБУ і, як результат, – частину цих проваджень вже скеровано до суду з обвинувальними актами".
Також Бюро не задоволене тим, що військової прокуратури відмовляються надати НАБУ повний доступ до матеріалів кримінального провадження, в якому, за словами Луценка, фігурують посадовці, підслідні НАБУ, причетні до корупції в оборонній сфері.
"Третій місяць поспіль детективи НАБУ намагаються перевірити, чи це дійсно так, але їхні звернення ігноруються. Бюро не змирилося з цим свавіллям, звернулося до суду і там зіткнулося з відкритим опором прокурорів ВП ГПУ", - кажуть у НАБУ.
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06 06 2019 21:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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