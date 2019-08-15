НАБУ вперше притягнуло до відповідальності свідка за розголошення даних слідства
Відзначають, що це перше повідомлення про підозру в справах НАБУ і САП за фактом розголошення даних розслідування, повідомляє на сайті НАБУ.
"За версією слідства, вказана особа без дозволу слідчого дала розголос відомостям, які стали відомі йому як свідку під час надання свідчень під час допиту. Відзначимо, що особу було попереджено у встановленому законом порядку про обов'язок не розголошувати такі дані і про кримінальну відповідальність за вчинення таких дій", - підкреслили в НАБУ.
Дії підозрюваної кваліфікували за ч. 1 ст. 387 Кримінального кодексу (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, попереднього розслідування). Зазначена стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до двох років.
Нагадаємо,напередодні національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади
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