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НАБУ вперше притягнуло до відповідальності свідка за розголошення даних слідства

Ідеться про справу про заволодіння 27,94 млн гривень "Південно-Української АЕС"
Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили одному зі свідків у справі про заволодіння 27,94 млн гривень "Південно-Української АЕС" (входить до складу ДП "НАЕК" Енергоатом ") про підозру у розголошенні відомостей кримінального провадження.
НАБУ вперше притягнуло до відповідальності свідка за розголошення даних слідства НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

Відзначають, що це перше повідомлення про підозру в справах НАБУ і САП за фактом розголошення даних розслідування, повідомляє на сайті НАБУ.

"За версією слідства, вказана особа без дозволу слідчого дала розголос відомостям, які стали відомі йому як свідку під час надання свідчень під час допиту. Відзначимо, що особу було попереджено у встановленому законом порядку про обов'язок не розголошувати такі дані і про кримінальну відповідальність за вчинення таких дій", - підкреслили в НАБУ.

Дії підозрюваної кваліфікували за ч. 1 ст. 387 Кримінального кодексу (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, попереднього розслідування). Зазначена стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до двох років.

Нагадаємо,напередодні національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади

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