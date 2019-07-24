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НАБУ знову проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс" у Києві

У "Богдан Моторс" додали, що постійні обшуки ставлять під загрозу виконання корпорацією виграних на конкурсах контрактів щодо поставок автобусів і тролейбусів муніципалітетам
Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в офісі автомобільної корпорації "Богдан Моторс" на Рибальському півострові в Києві.
НАБУ знову проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс" у Києві Фото: LIGA.net

У "Богдан Моторс" вважають обшуки політично мотивованими. Справа стосується реструктуризації кредиту в "Укрексімбанку", повідомляє "Громадське".

"Ми неодноразово відкрито говорили про те, що кредит брався для будівництва заводів, але в умовах катастрофічного обвалу авторинку, фінансової кризи, девальвації гривні, відсутності держпідтримки і фінансування це призвело до того, що компанія була не в змозі обслуговувати кредит, і банк пішов назустріч", - сказав прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

У "Богдан Моторс" додали, що постійні обшуки ставлять під загрозу виконання корпорацією виграних на конкурсах контрактів щодо поставок автобусів і тролейбусів муніципалітетам, які закуповують їх за кредитні кошти ЄБРР.

За інформацією джерела "Інтерфакс-Україна", обшуки проходять також в "Укрексімбанку".

Нагадаємо, що обшуки проводить у межах розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу Збройних сил України, які, за даними слідства, у 2015-2018 роках незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.

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24 07 2019 16:59
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