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НАБУ обшукують спортклуб Порошенка, компанію "Богдан Моторс" та ICU у справі "Роттердам +"

Детективи НАБУ прийшли з обшуками у приміщення компанії "Богдан Моторс", та спортивний клуб "5 елемент", який пов'язують з колишнім президентом Петром Порошенком
Обшуки проводить у межах розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу Збройних сил України, які, за даними слідства, у 2015-2018 роках незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.
НАБУ обшукують спортклуб Порошенка, компанію "Богдан Моторс" та ICU у справі "Роттердам +" Фото: nabu.gov.ua

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року. Про це повідомили у прес-службі бюро, йдеться у "Громадське".

Крім того, обшуки проводять в інвестгрупі ICU у справі "Роттердам +", яка багато років виступала фінансовим консультантом Порошенка, також ICU є радниками щодо продажу Roshen, пише НВ

Компанія розцінила слідчі дії як спробу тиску, інaормують в LB.
 
Попередня кваліфікація - ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, йдеться в заяві НАБУ.
 
Назва цієї компанії не вказано, але мова йде про фірму ICU.
 
"Не дивлячись на те, що раніше ICU повністю задовольнила всі запити НАБУ на надання інформації в рамках кримінального провадження стосовно посадових осіб НКРЕКУ за фактом можливого порушення, №52017000000000209 від 24.03.2017, в даний час в офісі ICU проходить обшук", - йдеться в заяві компанії.
 
"Група працює в штатному режимі, а поточний обшук розцінює не інакше як спробу чинити на неї тиск, яке має явний політичний контекст. Причиною даного тиску ICU бачить невдоволення нинішньою владою і її оточення реформами, проведеними своїми попередниками, деякі з яких раніше працювали в ICU ", - заявила прес-служба компанії.
 

Нагадаємо, що група ICU створена у 2006 році, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять ТОВ "Інвестиційний капітал Україна", КУА "Інвестиційний капітал Україна", банк "Авангард" і КУА-АПФ "Трійка Діалог Україна".

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