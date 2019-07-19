НАБУ обшукують спортклуб Порошенка, компанію "Богдан Моторс" та ICU у справі "Роттердам +"
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року. Про це повідомили у прес-службі бюро, йдеться у "Громадське".
Крім того, обшуки проводять в інвестгрупі ICU у справі "Роттердам +", яка багато років виступала фінансовим консультантом Порошенка, також ICU є радниками щодо продажу Roshen, пише НВ.
Нагадаємо, що група ICU створена у 2006 році, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять ТОВ "Інвестиційний капітал Україна", КУА "Інвестиційний капітал Україна", банк "Авангард" і КУА-АПФ "Трійка Діалог Україна".
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