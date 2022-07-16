Набули чинності нові норми закону про державну мову

Створення кращих умов для опанування мови та її розвитку, контроль за застосуванням у відповідних сферах, захист прав громадян на отримання інформації та послуг державною - наш пріоритет. Утверджуючи українську мову, ми захищаємо нашу Незалежність. Спілкуючись рідною, наближаємо українську перемогу

Відсьогодні набувають чинності нові норми мовного закону, що збільшить присутність української мови в публічному просторі та зміцнить її статус як державної.

Про це повідомляє Офіс уповноваженого із захисту державної мови у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"16 липня 2022 року розпочинається новий важливий етап втілення норм мовного закону, який збільшить присутність української в публічному просторі та зміцнить її статус як державної. Відсьогодні набирають чинності частина друга та шоста статті 27 мовного закону, які регламентують використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах", - ідеться у повідомленні.

Крім того, віднині мовний омбудсмен зможе накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон. Розмір штрафу становитиме від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф від 8500 до 11900 грн.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що в умовах війни недотримання мовного законодавства - "це гра на руку ворогові".

"Створення кращих умов для опанування мови та її розвитку, контроль за застосуванням у відповідних сферах, захист прав громадян на отримання інформації та послуг державною - наш пріоритет. Утверджуючи українську мову, ми захищаємо нашу Незалежність. Спілкуючись рідною, наближаємо українську перемогу", - заявив він.

В Офісі мовного омбудсмена також наголосили на досягненні "колосальних результатів" за роки дії мовного закону.

"Українську чути скрізь: в супермаркеті, кінотеатрі, університеті, музеї, спортзалі, поліклініці, громадському транспорті. А з початком повномасштабної війни росії проти України українська стала справжнім ідентифікатором “свій-чужий”. Мова єднає українців і робить з нас сильну, по-справжньому європейську націю. Сьогодні весь цивілізований світ сприймає українську як мову сміливих, волелюбних та нескорених", - зазначається у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно, що пів року. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.