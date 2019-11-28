Набув чинності закон про покарання за незаконне збагачення
Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення набув чинності, наступного дня після опублікування його у виданні Верховної Ради "Голос України", повідомляє "Економічна правда".
Джерело: Українська правда, УНІАН
Деталі: Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" (№ 263-IX) доповнює Кримінальний кодекс новою статтею 368-5 "Незаконне збагачення".
Згідно з нею набуття посадовими особами активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років
Також внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу, згідно з якими справи про визнання активів необґрунтованими та їхнє стягнення в дохід держави розглядає Вищий антикорупційний суд.
Позов про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави пред'являється щодо активів, набутих після набуття чинності цим законом, якщо різниця між їхньою вартістю та законними доходами чиновника у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також щодо доходів від цих активів.Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення набув чинності, наступного дня після опублікування його у виданні Верховної Ради "Голос України".
Джерело: Українська правда, УНІАН
Деталі: Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" (№ 263-IX) доповнює Кримінальний кодекс новою статтею 368-5 "Незаконне збагачення".
Згідно з нею набуття посадовими особами активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Також внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу, згідно з якими справи про визнання активів необґрунтованими та їхнє стягнення в дохід держави розглядає Вищий антикорупційний суд.
Позов про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави пред'являється щодо активів, набутих після набуття чинності цим законом, якщо різниця між їхньою вартістю та законними доходами чиновника у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також щодо доходів від цих активів.
Нагадаємо, що Рада прийняла у першому читанні повернення закону про незаконне збагачення
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