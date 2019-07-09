Начальника Полтавської митниці затримали на хабарі

Наразі готують клопотання про повідомлення Калініченку про підозру у вчиненні злочину.

Військова прокуратура та Державне бюро розслідувань 7 вересня затримали начальника Полтавської митниці Миколу Калініченка під час отримання хабаря.

Затримання відбулося у Києві в Голосіївському районі, повідомляє "Громадське".

Калініченко отримав 4 тисячі доларів, які він вимагав у підприємця за розмитнення товарів сантехніки з Китаю.

За версією слідства, митник мав отримати 400 доларів за кожен контейнер товарів.

Наразі готують клопотання про повідомлення Калініченку про підозру у вчиненні злочину.

Полтавську митницю Державної фіскальної служби Калініченко очолював з 2014 року. У 2015-му він потрапив під люстрацію, але наступного року поновився через суд.

За даними "Слідства. Інфо", Микола Калініченко тесть народного депутата від "Слуги народу" Володимира Козака. А він рідний брат невістки міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Нагадаємо, що Мінфін затвердив структуру нової митної служби та запустив процес її створенням.