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Надання планової стоматологічної допомоги під час карантину піддає ризику пацієнтів і лікарів

МОЗ застерігає:
Стоматологічні послуги передбачають близький контакт, який може призвести до зараження пацієнта або медпрацівника коронавірусом.
Надання планової стоматологічної допомоги під час карантину піддає ризику пацієнтів і лікарів telegram.org/COVID19_Ukraine

На період дії карантину заклади охорони здоров’я мають тимчасово припинити планові прийоми. Винятки становлять ургентні (невідкладні) випадки. 

Однак 9 квітня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської області було ухвалено неправомірне рішення про скасування заборони на надання планової стоматологічної допомоги під час епідемії. 

enlightened Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив керівнику ліквідаційних робіт у Львівській області, що це є грубим порушенням карантину. Встановлені рекомендації та правила карантину, мають виконуватися всіма без винятку медичними установами та лікарями, допоки зберігається небезпека поширення COVID-19.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаэмо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

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15 04 2020 15:40
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