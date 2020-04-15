Надання планової стоматологічної допомоги під час карантину піддає ризику пацієнтів і лікарів

Стоматологічні послуги передбачають близький контакт, який може призвести до зараження пацієнта або медпрацівника коронавірусом.

На період дії карантину заклади охорони здоров’я мають тимчасово припинити планові прийоми. Винятки становлять ургентні (невідкладні) випадки.

Однак 9 квітня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської області було ухвалено неправомірне рішення про скасування заборони на надання планової стоматологічної допомоги під час епідемії.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив керівнику ліквідаційних робіт у Львівській області, що це є грубим порушенням карантину. Встановлені рекомендації та правила карантину, мають виконуватися всіма без винятку медичними установами та лікарями, допоки зберігається небезпека поширення COVID-19.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаэмо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.