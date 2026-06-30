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Напад на Єрмолаєва розслідують як замах, а не як теракт

30 червня 2026, 14:55
Напад на Єрмолаєва розслідують як замах, а не як теракт
з вільних джерел
УП пише, що це пов'язано з кол-центрами в Дніпрі.
Вибух у Монако, внаслідок якого постраждав український підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв, був не терактом. Життю чоловіка нічого не загрожує, але його дружина в критичному стані.
 
Про це сказав генеральний прокурор Монако Стефан Тібо, цитує BFMTV.
 
"Це не напад, який можна класифікувати як терористичний", – заявив він, додавши, що справу розслідують за статтями "замах на вбивство" та "розміщення вибухових речовин або пристроїв на дорогах загального користування".
 
Він також зауважив, що, крім родини Єрмолаєва, ще двоє людей, які отримали поранення склом внаслідок вибуху.
Підозрюваного у закладанні вибухівки досі не спіймали, але Тібо вважає, що нині вживають заходів "щоб швидко встановити його особу та заарештувати": "Враховуючи наявні ресурси, я сподіваюся, що це станеться досить швидко".
 
Тим часом "Українська правда" із посиланням на свої джерела пише, що французькі правоохоронці вважають, ніби вибух могли організувати представники організованої злочинності і що він нібито повʼязаний із кол-центрами в Дніпрі.
 
Напередодні в житловому будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждала сім’я з трьох українців. Медіа називали батька родини "українським олігархом" і стверджували, що йдеться про Вадима Єрмолаєва, його дружину та сина. Медіа писали, що внаслідок отриманих поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

 

Монако

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