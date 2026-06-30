Напад на Єрмолаєва розслідують як замах, а не як теракт

УП пише, що це пов'язано з кол-центрами в Дніпрі.

Вибух у Монако, внаслідок якого постраждав український підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв, був не терактом. Життю чоловіка нічого не загрожує, але його дружина в критичному стані.

Про це сказав генеральний прокурор Монако Стефан Тібо, цитує BFMTV.

"Це не напад, який можна класифікувати як терористичний", – заявив він, додавши, що справу розслідують за статтями "замах на вбивство" та "розміщення вибухових речовин або пристроїв на дорогах загального користування".

Він також зауважив, що, крім родини Єрмолаєва, ще двоє людей, які отримали поранення склом внаслідок вибуху.