В Монако стався теракт в житловому будинку, постраждала сім'я українського олігарха
30 червня 2026, 08:33
з вільних джерел
Двоє батьків перебувають в критичному стані, постраждав також неповнолітній.
Біля житлового будинку у Монако 29 червня стався вибух, перед цим невідомий залишив там свій рюкзак. Постраждали щонайменше троє людей, двоє з них – подружжя віком близько п'ятдесяти років – у критичному стані. Ще один постраждалий госпіталізований у стані середньої тяжкості. Всі вони – українського походження.
Про це повідомив телеканал BFMTV з посиланням на джерела.
Державний міністр князівства Монако Крістоф Мірманд у коментарі AFP припустив, що, ймовірно, йдеться про теракт. Він зауважив, що наскільки йому відомо, це "перший випадок в історії", коли подібний акт стався в Монако. Підозрюваний утік. Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який тікав з місця події. Він був одягнений бежевих штанях, чорній куртці та чорному капелюсі, який частково закриває його обличчя, написав канал.
Джерело "Новини.LIVE" повідомило, що, ймовірно, було скоєно замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва – бізнесмена із Дніпра, який раніше входив до списку 100 найбагатших людей України. З 2019 року він відмовився від українського паспорта, отримавши громадянство Кіпру. Єрмолаєву належить група "Алеф", що займається нерухомістю та агробізнесом. Про те, що пораненим може бути "VIP-біженець" Єрмолаєв написало також Le Figaro. За даними ЗМІ він з дружиною перебуває у важкому стані, життю їх 13-річного сина, який також отримав ушкодження, попередньо нічого не загрожує.
У серпні 2022 року Єрмолаєв увійшов до так званого "Батальйону Монако". Він був у списку фігурантів розслідування Держбюро розслідувань (ДБР) за фактом виїзду до Князівства Монако військовозобов'язаних громадян України під час російської агресії, писала "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
У 2023 році щодо Єрмолаєва в Україні було запроваджено персональні санкції. За даними Служби безпеки України, після окупації Криму у 2014 році він перереєстрував свій алкогольний бізнес на півострові на підставних осіб та продовжив працювати за законами окупаційної влади, зазначили "Новини.LIVE".