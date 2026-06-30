В Монако стався теракт в житловому будинку, постраждала сім'я українського олігарха

Двоє батьків перебувають в критичному стані, постраждав також неповнолітній.

Біля житлового будинку у Монако 29 червня стався вибух, перед цим невідомий залишив там свій рюкзак. Постраждали щонайменше троє людей, двоє з них – подружжя віком близько п'ятдесяти років – у критичному стані. Ще один постраждалий госпіталізований у стані середньої тяжкості. Всі вони – українського походження.

Про це повідомив телеканал BFMTV з посиланням на джерела.

Державний міністр князівства Монако Крістоф Мірманд у коментарі AFP припустив, що, ймовірно, йдеться про теракт. Він зауважив, що наскільки йому відомо, це "перший випадок в історії", коли подібний акт стався в Монако. Підозрюваний утік. Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який тікав з місця події. Він був одягнений бежевих штанях, чорній куртці та чорному капелюсі, який частково закриває його обличчя, написав канал.