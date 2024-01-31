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ПОЛІТИКА

Напруга між Зеленським і Залужним: Розбіжності в планах мобілізації – WP

31 січня 2024, 14:31
Напруга між Зеленським і Залужним: Розбіжності в планах мобілізації – WP
Джерело: censor.net
Залужному запропонували іншу посаду, але він відмовився і планує піти у відставку, за словами високопосадовця. Залужний відмовився від коментарів.

У понеділок, 29 січня, під час зустрічі президента Володимира Зеленського із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним між ними виникли розбіжності через різні погляди щодо того, скільки військовослужбовців Україні потрібно мобілізувати цього року.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Співрозмовники видання зазначають, що Залужний запропонував мобілізувати близько 500 тисяч осіб, цифру, яку Зеленський вважав недоцільною з огляду на дефіцит форми, зброї та навчальних приміщень, а також потенційні проблеми, пов’язані з мобілізацією.

Крім того, Зеленський публічно заявив, що Україні не вистачає коштів, аби здійснювати виплати такій кількості призовників.

При цьому Залужний відповів, що Україні не вистачає сил через зростання втрат. Крім того, країні потрібно відповісти на 400 тисяч нових солдатів, яких росія планує мобілізувати.

Джерело заявило, що Зеленський сказав Залужному, що українці втомилися від війни, а міжнародна підтримка України уповільнилася, тому новий головнокомандувач може "оживити" ситуацію.

За словами співрозмовника WP, очікується також усунення старших членів штабу Залужного.

Хто замінить Залужного, було невідомо відразу. Одним із провідних кандидатів є Кирило Буданов, що потенційно сигналізує про рух до асиметричної тактики у війні, де лінія фронту майже не змінилася більше ніж за рік. Але Буданов, який має досвід служби в спецназі, не має досвіду командування армією.

Інший варіант – генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутними військами України, якому приписують керівництво обороною Києва в перший місяць війни, а потім організацію успішного контрнаступу на північному сході Харківської області восени 2022 року.

Залужному запропонували іншу посаду, але він відмовився і планує піти у відставку, за словами високопосадовця. Залужний відмовився від коментарів.

Поки що він залишається на вищій посаді, і офіційний наказ про його звільнення може бути відкладено. Минулого року голова фракції Зеленського в парламенті оголосив, що тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова буде звільнено, але Резніков залишався на посаді кілька місяців, перш ніж його зняли.

Раніше ми писали, що Зеленський "чітко дав зрозуміти" Залужному, що його буде звільнено з нинішньої посади .

ЗалужнийЗеленський.

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