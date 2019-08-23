Народні депутати визначили склад тимчасової президії Верховної Ради

"Вноситься пропозиція Верховній Раді України обрати до тимчасової президії першої сесії - Разумкова Дмитра як голову підготовчої депутатської групи"

Народні депутати України на підготовчому засіданні Верховної Ради визначили склад тимчасової президії парламенту.

"Вноситься пропозиція Верховній Раді України обрати до тимчасової президії першої сесії - Разумкова Дмитра як голову підготовчої депутатської групи", - зазначив представник президента України в парламенті й народний депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук, повідомляє "Громадське".

Також до тимчасової президії ввійшли Руслан Стефанчук від партії "Слуга народу", Юлія Іоффе від "Опозиційної платформи - За життя", Андрій Кожем’якін від "Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", Михайло Забродський від партії "Європейська солідарність" і Ярослав Залізняк від партії "Голос".

Зазначається, що пропозицію підтримали на засіданні одноголосно.

Тимчасова президія першої сесії Верховної Ради припиняє свою діяльність після обрання голови Верховної Ради.

Перше засідання Верховної Ради IX скликання заплановано на 29 серпня.

Нагадаємо, що голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.