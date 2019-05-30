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"Народний фронт" не підтримав відставку Гройсмана: не можна допустити хаосу в економіці

"Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав у відставку після заяви і звернення Президента. Новий Президент не подав кандидатури на нового Прем’єр-міністра, адже Рада розпущена"
Фракція "Народний фронт" не підтримала відставку Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана під час розгляду та голосування цього питання у Верховній Раді.
"Народний фронт" не підтримав відставку Гройсмана: не можна допустити хаосу в економіці Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua

Виступаючи з трибуни парламенту, керівник фракції Максим Бурбак наголосив, що не можна допускати хаосу в економіці і у виконавчій гілці влади, відправляючи керівника Уряду у відставку. Він також зауважив, що кандидатури нового Прем’єр-міністра до парламенту не внесено.

"Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав у відставку після заяви і звернення Президента. Новий Президент не подав кандидатури на нового Прем’єр-міністра, адже Рада розпущена. Тому вважаємо, що Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повинен далі працювати, адже не можна допускати хаосу в економіці і у виконавчій гілці влади. "Народний фронт" не підтримує відставку Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана", - заявив Максим Бурбак перед голосуванням.

У свою чергу Голова Верховної Ради, один з лідерів "Народного фронту" Андрій Парубій наголосив, що потрібно не допустити хаосу в країні.

"У ці важкі для країни часи нам вкрай необхідно зберігати стабільність і у Верховній Раді, і в Уряді, поки хтось робить експерименти над країною", - наголосив він.

"Я вважаю, що у цей період великих економічних викликів Уряд має працювати, і Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має працювати, аби не допустити економічного колапсу. Працювати для того, аби був стабільний розвиток української держави і економіки. Щоб усі люди твердо знали, що країна стабільна, що економіка працює", - підкреслив Андрій Парубій.

Парламент не підтримав відставку Уряду Володимира Гройсмана, "за" проголосували лише 97 народних депутатів. 

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30 05 2019 14:05
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