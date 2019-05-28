"Народний фронт" очікує від Президента економічну програму та програму співпраці з МВФ

"Народний фронт" спільно з нашим лідером звертається до Президента Зеленського із закликом сформувати свою економічну програму та програму співпраці з Міжнародним валютним фондом"

Фракція "Народний фронт" звертається до Президента Зеленського представити свою економічну програму та програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Народний фронт" спільно з нашим лідером звертається до Президента Зеленського із закликом сформувати свою економічну програму та програму співпраці з Міжнародним валютним фондом", - зазначив Максим Бурбак.

Керівник фракції наголосив, зокрема, що розмови про дефолт в Україні є неприпустимі.

"Зараз 2019-й рік. Рік, коли економіка завдяки зусиллям пост-майданних урядів демонструє позитивну динаміку", - сказав Бурбак.

"П’ять років тому банда Януковича пограбувала країну і накивала п’ятами в напрямку Ростова. Росія напала на Україну, окупувала Крим і запалила вогнем схід України. Ось коли країна стояла на межі дефолту!", - наголосив він.

Максим Бурбак нагадав, що у 2014-му Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк зробив свою відому заяву: "Аргентина оголосила дефолт. Україна його не оголосила і не оголосить!".

"Тоді на Казначейському рахунку було 108 тисяч гривень, 73 мільярди доларів боргів, які дісталися Арсенію Яценюку від попередніх прем’єрів. Коли Яценюк пішов з посади, то залишив у казні 90 мільярдів гривень і зменшені борги на 7 мільярдів доларів. Прем’єр провів реструктуризацію, списав частину боргів і зупинив дефолт", - зазначив керівник фракції.

"Бо дефолт – це банкрутство України і кожного громадянина. Це не просто відмовитися від зобов’язань української держави. Дефолт – це бездонне падіння курсу гривні. Дефолт – це інфляція понад 10 тисяч відсотків, як у 1990-х роках. Це - безробіття. Це - клінічна смерть економіки. Тоді Прем’єр Яценюк не допустив цього", - підкреслив Максим Бурбак.

Він заявив, що влада має професійними рішеннями запобігати банкрутству країни, а не провокувати дефолтні стани.

Відтак, за словами Максима Бурбака, "Народний фронт" звертається до Президента Зеленського із закликом сформувати свою економічну програму та програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Що ми маємо сьогодні? Неконституційний указ про розпуск парламенту. Уряд у відставці. Програма співпраці з МВФ де-факто зупинена. І нова програма може з'явитися тільки після неконституційних дострокових виборів і формування нового Кабінету Міністрів України. А це, в кращому разі, в кінці 2019 року", - зазначив керівник фракції.

"Народний фронт" запитує команду новообраного Президента: як ви збираєтеся забезпечувати зростання економіки і доходів українських громадян?", - звернувся Максим Бурбак до команди Президента.

"Ми нагадуємо: разом із владними повноваженнями, печатками, портфелями і офісами приходить політична відповідальність за країну. Саме тому ми наполягаємо на представленні чіткої економічної програми стабільності і розвитку, розгорнутого плану посилення країни замість розмов про "дефолт", - резюмував Бурбак.