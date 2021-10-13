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NASA відправить австралійський місяцехід на супутник Землі

Космічний апарат збиратиме місячний ґрунт, з якого NASA потім намагатиметься витягнути кисень
Уряд Австралії та Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) підписали угоду про доставку австралійського космічного корабля на Місяць у рамках майбутньої місії.
NASA відправить австралійський місяцехід на супутник Землі Фото: NАSА

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa-international.

За словами прем’єр-міністра країни Скотта Моррісона, невеликий напівавтономний космічний апарат збиратиме місячний ґрунт, з якого NASA потім намагатиметься витягнути кисень.

В американському відомстві додали, що австралійський місяцехід забезпечить додаткові можливості та збільшить шанси на успішний збір ґрунту, оскільки посадковий апарат, що доставлятиме сам місяцехід, також матиме механізм збору місячного ґрунту.

Згідно з угодою, NASA має здійснити доставку космічного апарату на Місяць не раніше 2026 року.

Зазначається, що космічна програма "Артеміда" від NASA має повернути астронавтів на Місяць до 2024 року як проміжний крок для першої місії з відправлення людини на Марс.

Нагадаємо, що NАSА вибрало місце посадки для місії місяцехода

 
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13 10 2021 15:02
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