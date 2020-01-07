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NASA вже втретє відкладає запуск місії на Марс

United Launch Alliance перенесли першу спробу запуску місії "Mars-2020" на не раніше, як 30 липня
Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) планує запустити місію Mars-2020 не раніше 30 липня.
NASA вже втретє відкладає запуск місії на Марс Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у блозі американського відомства, зазначає "Укрінформ".

"У зв'язку із затримками у підготовці транспортного засобу до операцій з космічним кораблем, NASA та (компанія - ред.) United Launch Alliance перенесли першу спробу запуску місії "Mars-2020" на не раніше, як 30 липня", - йдеться у блозі.

У відомстві додали, що під час підготовки були виявлені проблеми з даними сенсору рідкого кисню на ракеті-носії Atlas V.

Зазначається, що у зв’язку із черговою затримкою, вікно для запуску було продовжено до 15 серпня.

Як повідомляє портал Space, спочатку NASA планувала відправити місію Mars-2020 17 липня, але через проблеми з обладнанням її було відтерміновано до 20 липня. Потім запуск був відкладений до 22 липня у зв'язку з проблемою інкапсуляції космічного корабля.

NASA, в рамках місії на Марс, планує відправити марсохід і гелікоптер для дослідження червоної планети.

Нагадаємо, що над Марсом помітили зелений серпанок із "підсвіткою"

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01 07 2020 11:31
ТЕГИ: NASA, Марс
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