NASA вже втретє відкладає запуск місії на Марс
Про це йдеться у блозі американського відомства, зазначає "Укрінформ".
"У зв'язку із затримками у підготовці транспортного засобу до операцій з космічним кораблем, NASA та (компанія - ред.) United Launch Alliance перенесли першу спробу запуску місії "Mars-2020" на не раніше, як 30 липня", - йдеться у блозі.
У відомстві додали, що під час підготовки були виявлені проблеми з даними сенсору рідкого кисню на ракеті-носії Atlas V.
Зазначається, що у зв’язку із черговою затримкою, вікно для запуску було продовжено до 15 серпня.
Як повідомляє портал Space, спочатку NASA планувала відправити місію Mars-2020 17 липня, але через проблеми з обладнанням її було відтерміновано до 20 липня. Потім запуск був відкладений до 22 липня у зв'язку з проблемою інкапсуляції космічного корабля.
NASA, в рамках місії на Марс, планує відправити марсохід і гелікоптер для дослідження червоної планети.
Нагадаємо, що над Марсом помітили зелений серпанок із "підсвіткою"
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