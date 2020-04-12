Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

NASA заплатить компанії $1 за збір місячного ґрунту

Кажуть, що наукові переваги важливіші за гроші
Американське аерокосмічне агентство (NASA) заплатить компанії "Lunar Outpost" лише один доларів за те, що вона зробить забір ґрунту з південної сторони Місяця
NASA заплатить компанії $1 за збір місячного ґрунту Фото: з вільних джерел

Контракт із "Lunar Outpost" - один із чотирьох договорів, які NASA уклала у межах дешевої програми щодо збору зразків із Місяця, повідомляє "Громадське". Агентство платитиме за колекцію 50-500 грамів реголіту чи ґрунту з супутника. Компанії надаватимуть зображення колекції, а також повідомляють, де на поверхні Місяця ці зразки можна знайти. Ця програма не передбачає створення космічного корабля та повернення його на Землю.

Директор із комерційних польотів NASA Філ Макалістер розповів CNBC, що "Lunar Outpost" самостійно планували брати зразки з Місяця, тому погодилися поділитися своєю інформацією з агентством і попросили, щоб їм заплатили 1 долар.

А гендиректор "Lunar Outpost" Джастін Сайрус зазначив BBC, що місія на супутник має стартувати у 2023 році, але припускає, що запуск може розпочатися раніше. Місія матиме не фінансову, а наукову цінність, зокрема можливість приватним фірмам спробувати видобуток ресурсів на поверхні Місяця, пояснює космічна експертка Шинейд О'Салліван.

Хто ще отримає контракт?

Компанія ispace Jaрan отримає 5000 доларів за збір зразків у 2022 році з північного сходу супутника; ispace Europe отримає теж 5000 доларів за зразки з південної сторони Місяця; Masten Space Systems отримає 15 тисяч доларів за зразки південної сторони супутника.

Гроші виплачуватимуть у три етапи: 10% після відбору учасників програми, ще 10% - коли компанія запустить космічний апарат на Місяць та 80% - коли NASA перевірить зібрані зразки. Отже, "Lunar Outpost" отримає свій долар невеликими частинами: двічі по 10 центів та 80 центів.

Нагадаємо, що китайський космічний апарат завершив збір місячного ґрунту

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 12 2020 14:12
ТЕГИ: місяць, NASA
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.