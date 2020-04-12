NASA заплатить компанії $1 за збір місячного ґрунту

Американське аерокосмічне агентство (NASA) заплатить компанії "Lunar Outpost" лише один доларів за те, що вона зробить забір ґрунту з південної сторони Місяця

Контракт із "Lunar Outpost" - один із чотирьох договорів, які NASA уклала у межах дешевої програми щодо збору зразків із Місяця, повідомляє "Громадське". Агентство платитиме за колекцію 50-500 грамів реголіту чи ґрунту з супутника. Компанії надаватимуть зображення колекції, а також повідомляють, де на поверхні Місяця ці зразки можна знайти. Ця програма не передбачає створення космічного корабля та повернення його на Землю.

Директор із комерційних польотів NASA Філ Макалістер розповів CNBC, що "Lunar Outpost" самостійно планували брати зразки з Місяця, тому погодилися поділитися своєю інформацією з агентством і попросили, щоб їм заплатили 1 долар.

А гендиректор "Lunar Outpost" Джастін Сайрус зазначив BBC, що місія на супутник має стартувати у 2023 році, але припускає, що запуск може розпочатися раніше. Місія матиме не фінансову, а наукову цінність, зокрема можливість приватним фірмам спробувати видобуток ресурсів на поверхні Місяця, пояснює космічна експертка Шинейд О'Салліван.

Хто ще отримає контракт?

Компанія ispace Jaрan отримає 5000 доларів за збір зразків у 2022 році з північного сходу супутника; ispace Europe отримає теж 5000 доларів за зразки з південної сторони Місяця; Masten Space Systems отримає 15 тисяч доларів за зразки південної сторони супутника.

Гроші виплачуватимуть у три етапи: 10% після відбору учасників програми, ще 10% - коли компанія запустить космічний апарат на Місяць та 80% - коли NASA перевірить зібрані зразки. Отже, "Lunar Outpost" отримає свій долар невеликими частинами: двічі по 10 центів та 80 центів.

Нагадаємо, що китайський космічний апарат завершив збір місячного ґрунту