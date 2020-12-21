БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаслідки кризи для банків виявилися м'якшими за червневий прогноз, повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Наслідки кризи для банків виявилися м'якшими за червневий прогноз - НБУ
У багатьох сегментах фінансового ринку НБУ фіксує позитивну динаміку
Фото: 5.ua
"У нас були гірші очікування того, як банківський, фінансовий сектор переживатиме кризу. Сьогодні, через півроку, ми бачимо, що криза справді вплинула на фінсектор, але наслідки були не настільки помітними і не настільки негативними, як ми побоювалися півроку тому", - сказав він під час прес-брифінгу в понеділок у Києві.
Ваврищук зазначив, що в багатьох сегментах фінансового ринку НБУ фіксує позитивну динаміку, незважаючи на кризу.
"Напевно, в червні ми були занадто консервативними", - зазначив він.
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21 12 2020 12:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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