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Наслідки кризи для банків виявилися м'якшими за червневий прогноз - НБУ

У багатьох сегментах фінансового ринку НБУ фіксує позитивну динаміку
Наслідки кризи для банків виявилися м'якшими за червневий прогноз, повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.
Наслідки кризи для банків виявилися м Фото: 5.ua

"У нас були гірші очікування того, як банківський, фінансовий сектор переживатиме кризу. Сьогодні, через півроку, ми бачимо, що криза справді вплинула на фінсектор, але наслідки були не настільки помітними і не настільки негативними, як ми побоювалися півроку тому", - сказав він під час прес-брифінгу в понеділок у Києві.

Ваврищук зазначив, що в багатьох сегментах фінансового ринку НБУ фіксує позитивну динаміку, незважаючи на кризу.

"Напевно, в червні ми були занадто консервативними", - зазначив він.

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21 12 2020 12:54
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