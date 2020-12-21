Наслідки кризи для банків виявилися м'якшими за червневий прогноз - НБУ

Наслідки кризи для банків виявилися м'якшими за червневий прогноз, повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

"У нас були гірші очікування того, як банківський, фінансовий сектор переживатиме кризу. Сьогодні, через півроку, ми бачимо, що криза справді вплинула на фінсектор, але наслідки були не настільки помітними і не настільки негативними, як ми побоювалися півроку тому", - сказав він під час прес-брифінгу в понеділок у Києві.

Ваврищук зазначив, що в багатьох сегментах фінансового ринку НБУ фіксує позитивну динаміку, незважаючи на кризу.

"Напевно, в червні ми були занадто консервативними", - зазначив він.

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