НАТО узгодило пакет з трьох елементів, які наблизять інтеграцію України – Столтенберг

Зокрема, у майбутньому країни-члени повинні мати згоду, аби надіслати Україні запрошення для набуття членства, а Україна повинна буде відповідати умовам.

Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу, пише ЄП.

Як пояснив Столтенберг, йдеться про:

багаторічну програму допомоги Україні, яка допоможе перейти від радянської системи до системи НАТО. В програмі також буде обладнання з розмінування, медицини й так далі.

створення органу Рада Україна - НАТО, де Київ зустрічатиметься з іншими країнами-членами на рівні.

"Ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства. Це змінить шлях України з двокрокового процесу до однокрокового процесу. Ми також дали зрозуміти, що ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови", – заявив генсек.

Це сильний пакет для України і чіткий шлях до її членства у НАТО, запевнив генсек.

У Вільнюсі розпочався дводенний саміт Північноатлантичного союзу під час якого Україна бажає отримати сигнал про те, що вона стане наступним членом Альянсу після завершення війни з росією.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що підсумковому комюніке немає жодних часових рамок для запрошення України. Через це лідер країни розкритикував Альянс.