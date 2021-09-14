БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України на вівторок, 14 вересня 2021 року, послабив офіційний курс гривні на 1 копійку - до 26,692 грн за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк послабив курс гривні до 26,69
Фото: з вільних джерел
Такі дані наведено на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 14 вересня 2021 року встановлено на рівні 26,692 грн за долар проти 26,6782 грн за долар у понеділок, курс гривні до євро встановлено на рівні 31,4472 грн за євро проти 31,5843 грн за євро напередодні.
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14 09 2021 10:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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