Нацбанк послабив курс гривні до 26,69

Національний банк України на вівторок, 14 вересня 2021 року, послабив офіційний курс гривні на 1 копійку - до 26,692 грн за долар.

Фото: з вільних джерел

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