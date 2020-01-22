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Нацбанк зміцнив гривню до 24,26

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 24,2586 грн за долар
Національний банк України на середу, 22 січня, зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок — до 24,2586 грн за долар проти 24,3257 грн за долар вівторок.
Нацбанк зміцнив гривню до 24,26 Фото: Укрінформ

Такі дані наведено на сайті НБУ,передає УКРІНФОРМ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 24,2586 грн за долар проти 24,3257 грн за долар вівторок, курс гривні до євро встановлено на рівні 26,9695 грн проти 26,9565 грн напередодні.

Нагадаємо, що у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України не виключають, що на початку 2020 року там можуть переглянути макроекономічний прогноз та закладений у ньому курс на рівні 27 гривень за долар.

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22 01 2020 15:00
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