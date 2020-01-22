Нацбанк зміцнив гривню до 24,26 Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 24,2586 грн за долар

Національний банк України на середу, 22 січня, зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок — до 24,2586 грн за долар проти 24,3257 грн за долар вівторок.

Фото: Укрінформ

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