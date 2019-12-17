"Нацкорпус" побився з поліцією біля Верховної Ради
Бійка сталася на вулиці Липській біля готелю "Київ", передає LB.ua.
Поліцейських били кийками і забризкували газом, через що декому довелося промивати очі.
Під час бійки під газ потрапили деякі журналісти.
Також у журналістки "Громадського" Вікторії Рощиної вибили з рук телефон, коли вона російською мовою попросила учасників сутички пояснити, що відбувається. Один із представників "Нацкорпусу" українською відповів: "Я вас не розумію", після чого телефон був вибитий іншою людиною.
Біля Верховної Ради проходить акція проти відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення. "Національний корпус" підтримує протести.
Нагадаємо, що депутати планують повністю заборонити продаж землі іноземцям та компаніям, серед власників яких є іноземці у законопроєкті про ринок сільськогосподарських земель, який готують до ухвалення у другому читанні. На перепродаж землі можуть запровадити податок.
Раніше відповідно до опитування соціологічної групи "Рейтинг", запровадження ринку сільськогосподарської землі підтримують лише 19% українців, в той час як противниками цієї ініціативи є 73% громадян України.
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