Нацрада вирішила призначити позапланову перевірку каналу NewsOne через телеміст з Росією
"Я переконаний, що ми доведемо факти розпалювання ворожнечі щодо окремих груп українського суспільства, де українське громадянське суспільство неодноразово учасники передач називають "фашистами". Ми доведемо факти розпалювання. Це вже буде друга санкція щодо телеканалу, яка дозволить нам звернутися до суду щодо відклику ліцензії", - заявив член Нацради Сергій Костинський, повідомляє "Громадське".
На сьогодні повноваження Нацради обмежені правом застосовувати санкції у вигляді оголошення попереджень, виписування штрафів і зверненням до суду щодо анулювання ліцензії.
"Ми неодноразово застосовували санкції у вигляді оголошення попередження і штрафу телеканалу NewsOne, проте ми бачимо, що порушення все ж відбуваються. Тому запропоновано провести ще одну перевірку телеканалу", - зазначила заступниця глави Нацради Уляна Фещук.
Фещук додала, що Нацрада пропонує створити робочу групу за участі СБУ, РНБО, НАБУ, НАЗК для запобігання антиукраїнським діям юридичних осіб, щоб ефективно протидіяти викликам в інформаційному полі.
Також Нацрада попросить Верховну Раду розширити її повноваження, зокрема, в частині призупинення ліцензії.
Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.
Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".
Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським NewsOne.
За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".
Пізніше засновник полку "Азов" і народний депутат України Андрій Білецький заявив про те, що дає президенту Володимиру Зеленському добу на те, щоб відповісти на плани провести "телеміст між Росією та Україною", запланований каналом "Newsone", близьким до Віктора Медведчука.
Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що РНБО напрацьовує рішення щодо планів пропагандистів та закликав політиків припинити істерику.
Служба безпеки України ініціювала скликання позачергового засідання РНБОу зв’язку із запланованим телемостом між телеканалами NewsOne і "Россия 24".
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