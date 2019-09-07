Нацрада вирішила призначити позапланову перевірку каналу NewsOne через телеміст з Росією

"Я переконаний, що ми доведемо факти розпалювання ворожнечі щодо окремих груп українського суспільства, де українське громадянське суспільство неодноразово учасники передач називають "фашистами"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України ухвалила рішення про призначення позапланової перевірки каналу NewsOne.

"Я переконаний, що ми доведемо факти розпалювання ворожнечі щодо окремих груп українського суспільства, де українське громадянське суспільство неодноразово учасники передач називають "фашистами". Ми доведемо факти розпалювання. Це вже буде друга санкція щодо телеканалу, яка дозволить нам звернутися до суду щодо відклику ліцензії", - заявив член Нацради Сергій Костинський, повідомляє "Громадське".

На сьогодні повноваження Нацради обмежені правом застосовувати санкції у вигляді оголошення попереджень, виписування штрафів і зверненням до суду щодо анулювання ліцензії.

"Ми неодноразово застосовували санкції у вигляді оголошення попередження і штрафу телеканалу NewsOne, проте ми бачимо, що порушення все ж відбуваються. Тому запропоновано провести ще одну перевірку телеканалу", - зазначила заступниця глави Нацради Уляна Фещук.

Фещук додала, що Нацрада пропонує створити робочу групу за участі СБУ, РНБО, НАБУ, НАЗК для запобігання антиукраїнським діям юридичних осіб, щоб ефективно протидіяти викликам в інформаційному полі.

Також Нацрада попросить Верховну Раду розширити її повноваження, зокрема, в частині призупинення ліцензії.