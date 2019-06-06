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Науковці створили пластир, який допомагає відновитися після серцевого нападу

Гнучкий пластир розміром 3 на 2 см вирощується в лабораторних умовах зі зразків клітин пацієнта і потім перетворюється в здоровий серцевий м'яз. Він також виробляє хімічні компоненти, які відновлюють і регенерують існуючі клітини серця
Дослідники презентували пластир для серця, який містить мільйони живих стовбурових клітин, здатний допомогти людям швидко оговтатися після серцевого нападу.
Науковці створили пластир, який допомагає відновитися після серцевого нападу Фото: PROF SIAN HARDING, IMPERIAL COLLEGE LONDON

Експерти з Імперського коледжу Лондона, які представили цей винахід на конференції з серцевих хвороб у Манчестері, стверджують, що випробування на кроликах показали його безпечність, повідомляє ВВС.

Випробування пластиру на пацієнтах повинні розпочатися протягом наступних двох років, кажуть у Британському товаристві кардіологів.

Зазначимо, що серцевий напад стається у той момент, коли закупорена артерія блокує приплив крові до серцевого м’яза, позбавляючи її кисню і поживних елементів. Це може серйозно підірвати роботу серця і призвести до невиліковної серцевої недостатності. За статистикою, близько 920 тисяч британців страждають від серцевих хвороб.


Фото: PROF SIAN HARDING, IMPERIAL COLLEGE LONDON

"Ми сподіваємося рано чи пізно включити цей пластир для серця у звичайну програму лікування, яке лікарі пропонують пацієнтам, які перенесли серцевий напад. Ми плануємо виписувати такі пластирі для людей з серцевими хворобами поряд з іншими медикаментами", - зазначив дослідник Річард Джаббур.

Професор Метін Авкіран з Британського фонду з вивчення серцевих хвороб, який фінансував дослідження, зазначив, що на сьогодні не існує надійного засобу від серцевої недостатності.

"Серцева недостатність є виснажливим і змінюючим життя станом, що робить щоденні завдання неймовірно важкими. Якщо ми зможемо підлатати серце і допомогти йому відновитися, ми зможемо полегшити життя таким людям", - додав вчений.

Нагадаємо, що за інформацією МОЗ серцево-судинні захворювання є однією з основних причин смертності серед населення України, водночас розвитку серцевих катастроф можна запобігти, дотримуючись здорового способу життя.

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06 06 2019 16:25
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