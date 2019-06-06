Науковці створили пластир, який допомагає відновитися після серцевого нападу
Експерти з Імперського коледжу Лондона, які представили цей винахід на конференції з серцевих хвороб у Манчестері, стверджують, що випробування на кроликах показали його безпечність, повідомляє ВВС.
Випробування пластиру на пацієнтах повинні розпочатися протягом наступних двох років, кажуть у Британському товаристві кардіологів.
Зазначимо, що серцевий напад стається у той момент, коли закупорена артерія блокує приплив крові до серцевого м’яза, позбавляючи її кисню і поживних елементів. Це може серйозно підірвати роботу серця і призвести до невиліковної серцевої недостатності. За статистикою, близько 920 тисяч британців страждають від серцевих хвороб.
Фото: PROF SIAN HARDING, IMPERIAL COLLEGE LONDON
"Ми сподіваємося рано чи пізно включити цей пластир для серця у звичайну програму лікування, яке лікарі пропонують пацієнтам, які перенесли серцевий напад. Ми плануємо виписувати такі пластирі для людей з серцевими хворобами поряд з іншими медикаментами", - зазначив дослідник Річард Джаббур.
Професор Метін Авкіран з Британського фонду з вивчення серцевих хвороб, який фінансував дослідження, зазначив, що на сьогодні не існує надійного засобу від серцевої недостатності.
"Серцева недостатність є виснажливим і змінюючим життя станом, що робить щоденні завдання неймовірно важкими. Якщо ми зможемо підлатати серце і допомогти йому відновитися, ми зможемо полегшити життя таким людям", - додав вчений.
Нагадаємо, що за інформацією МОЗ серцево-судинні захворювання є однією з основних причин смертності серед населення України, водночас розвитку серцевих катастроф можна запобігти, дотримуючись здорового способу життя.
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