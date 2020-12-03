НОВИНИКитайські палеонтологи знайшли у бурштині з М'янми найменшого динозавра. Він розміром, як сучасна колібрі-бджола, 5-6 сантиметрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Науковці знайшли в бурштині залишки найменшого динозавра
У бурштині знайшли крихітний мозок тварини - 7,1 міліметра. Науковцям вдалося визначити, що сам динозавр важив приблизно 2 грами
Фото: Громадське
Про це повідомляє Nature, повідомляє "Громадське".
У бурштині знайшли крихітний мозок тварини - 7,1 міліметра. Науковцям вдалося визначити, що сам динозавр важив приблизно 2 грами. Його віднесли до виду Oculudentavis khaungraae.
Динозавр схожий на сучасних птахів - він умів літати. У тварини були маленькі гострі зуби, а також великі очі. Ймовірно він був хижаком і харчувався комахами.
Жив мініатюрний динозавр 99 мільйонів років тому.
Зазначається, що рослини, комахи і навіть динозаври іноді потрапляли до рідкого бурштину та затвердівали в ньому.
Нагадаємо, що знайдений у Канаді 30 років тому тиранозавр виявився найбільшим у світі.
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