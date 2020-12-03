Науковці знайшли в бурштині залишки найменшого динозавра

У бурштині знайшли крихітний мозок тварини - 7,1 міліметра. Науковцям вдалося визначити, що сам динозавр важив приблизно 2 грами

Китайські палеонтологи знайшли у бурштині з М'янми найменшого динозавра. Він розміром, як сучасна колібрі-бджола, 5-6 сантиметрів.

Про це повідомляє Nature, повідомляє "Громадське".

У бурштині знайшли крихітний мозок тварини - 7,1 міліметра. Науковцям вдалося визначити, що сам динозавр важив приблизно 2 грами. Його віднесли до виду Oculudentavis khaungraae.

Динозавр схожий на сучасних птахів - він умів літати. У тварини були маленькі гострі зуби, а також великі очі. Ймовірно він був хижаком і харчувався комахами.

Жив мініатюрний динозавр 99 мільйонів років тому.

Зазначається, що рослини, комахи і навіть динозаври іноді потрапляли до рідкого бурштину та затвердівали в ньому.

Нагадаємо, що знайдений у Канаді 30 років тому тиранозавр виявився найбільшим у світі.