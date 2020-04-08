Названі ТОП-5 підприємств за викидами забруднюючих речовин
Про це повідомляє Державна служба статистики, передає РБК - Україна.
За даними статистичного відомства, найбільше викидів здійснило ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" - 247 322 тонн.
На другому місті "Бурштинська ТЕС" АТ "ДТЕК Західенерго" 169 888 тонн, на третьому - ПАТ "АрселорМіттал Кривий ріг" металургійне виробництво промисловий майданчик №2 - 150 900, на четвертому - "Курахівська ТЕС" ТОВ "ДТЕК Східенерго" - 131 392 тонн, на п’ятому - "Запорізька ТЕС"АТ "ДТЕК Дніпроенерго" - 98 651 тонн.
Загальні викиди забруднюючих речовин і парникових газів суб'єктами господарювання, які мають великі спалювальні установки, у 2019 році (перші 20 підприємств):
Нагадаємо, що 4 серпня в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало.
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