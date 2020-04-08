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Названі ТОП-5 підприємств за викидами забруднюючих речовин

До п’ятірки увійшли три теплові електростанції
У 2019 році найбільшу кількість викидів, у тому числі діоксиду сірки та азоту, продукували суб'єкти господарювання Дніпропетровської області. Але лідером серед забруднювачів є підприємство з Донецької області.
Названі ТОП-5 підприємств за викидами забруднюючих речовин Фото: naked-science.ru

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає РБК - Україна.

За даними статистичного відомства, найбільше викидів здійснило ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" - 247 322 тонн.

На другому місті "Бурштинська ТЕС" АТ "ДТЕК Західенерго" 169 888 тонн, на третьому - ПАТ "АрселорМіттал Кривий ріг" металургійне виробництво промисловий майданчик №2 - 150 900, на четвертому - "Курахівська ТЕС" ТОВ "ДТЕК Східенерго" - 131 392 тонн, на п’ятому - "Запорізька ТЕС"АТ "ДТЕК Дніпроенерго" - 98 651 тонн.

Загальні викиди забруднюючих речовин і парникових газів суб'єктами господарювання, які мають великі спалювальні установки, у 2019 році (перші 20 підприємств):

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04 08 2020 15:00
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