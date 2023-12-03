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Експерт з Нідерландів аноснував новий звіт про вплив російської війни в Україні на клімат

03 грудня 2023, 19:31
Експерт з Нідерландів аноснував новий звіт про вплив російської війни в Україні на клімат
Фото: з відкритих джерел
Ліси та природні екосистеми потерпають від пожеж і бойових дій, а через це викиди парникових газів збільшуються.

На полях кліматичної конференції ООН у Дубаї анонсували третій звіт щодо впливу російської війни на клімат.

Про це повідомили  Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Представлення звіту анонсував Леннард де Клерк – нідерландський експерт з питань викидів, пов’язаних з війною.

Він зауважив, що рф продовжує нищити українське довкілля. Ліси та природні екосистеми потерпають від пожеж і бойових дій, а через це викиди парникових газів збільшуються. 

Тому світ має зробити усе, аби Росія понесла відповідальність за ці викиди та відшкодувала їх Україні”, − зазначив він.
Зазначимо, Леннард Де Клерк − бізнесмен та вчений, який зосереджує свою роботу на зменшенні вуглецевого сліду. Він розробив кліматичні проєкти в рамках Кіотського протоколу для покупки результатів CO2 від імені уряду Нідерландів, а також збудував курорт з нейтральним викидом вуглецю в Угорщині. Після початку повномасштабної війни росії проти України Де Клерк започаткував ініціативу щодо визначення впливу російського вторгнення в Україну на викиди вуглецю.
Росіядовкіллявпливвійна в Україніросія окупанти

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