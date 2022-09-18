Названий найоплачуваніший футболіст світу
За інформацією видання, найбільше заробляє футболіст ПСЖ Кіліан Мбаппе, який випереджає Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.
Топ-10 високооплачуваних футболістів світу:
1. Кіліан Мбаппе (ПСЖ), 125 млн доларів (105 млн заробітної плати +20 млн доходів від реклами);
2. Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), 113 млн доларів (53+60);
3. Ліонель Мессі (ПСЖ), 110 млн доларів (62+48);
4. Неймар (ПСЖ), 91 млн доларів (56+35);
5. Мохамед Салах ("Ліверпуль"), 39,5 млн. доларів (24,5+15);
6. Еден Азар ("Реал"), 31,3 млн. доларів (28,6+2,5);
7. Андрес Іньєста ("Віссел Кобе"), 30 млн (23+7);
8. Рахім Стерлінг ("Челсі"), 29,4 млн (21,4+8);
9. Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті"), 29 млн (25,5+3,5);
10. Антуан Грізман ("Атлетіко"), 27,5 млн (22+5,5).
Зазначимо, що видання Sportic спеціалізується на освітленні спортивного бізнесу.
Мбаппе є одним із найкращих футболістів світу. Мбаппе перейшов до ПСЖ з "Монако" на правах оренди у 2017 році, а через рік уклав повноцінний контракт із парижанами, який продовжив у травні цього року.
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