Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

НБА: "Детройт" обміняє Михайлюка в "Оклахому"

23-річний український баскетболіст знову змінює команду
Захисник клубу НБА "Детройт Пістонз" Святослав Михайлюк продовжить кар'єру в "Оклахома-Сіті Тандер".
НБА: "Детройт" обміняє Михайлюка в "Оклахому" Фото: Укрінформ

В обмін на українця і драфт-пік другого раунду в 2027 році "Оклахома" відправить в "Детройт" захисника Хаміду Діалло, повідомляє "Укрінформ".

Михайлюк став гравцем "Детройта" на початку 2019 року, коли перейшов з "Лос-Анджелес Лейкерс". "Пістонз" обміняли українця на форварда Реджі Буллока.

У 36 матчах нинішнього сезону Михайлюк в середньому набирає 6,9 очка і робить 2,1 підбирань.

Після 37 матчів регулярного чемпіонату "Детройт" посідає останнє місце в Східній конференції НБА, "Оклахома" йде 11-ю на Заході.

Нагадаємо, що українка Ягупова знову претендує на титул MVP баскетбольної Євроліги

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2021 13:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.