НБА: "Детройт" обміняє Михайлюка в "Оклахому"

Захисник клубу НБА "Детройт Пістонз" Святослав Михайлюк продовжить кар'єру в "Оклахома-Сіті Тандер".

В обмін на українця і драфт-пік другого раунду в 2027 році "Оклахома" відправить в "Детройт" захисника Хаміду Діалло, повідомляє "Укрінформ".

Михайлюк став гравцем "Детройта" на початку 2019 року, коли перейшов з "Лос-Анджелес Лейкерс". "Пістонз" обміняли українця на форварда Реджі Буллока.

У 36 матчах нинішнього сезону Михайлюк в середньому набирає 6,9 очка і робить 2,1 підбирань.

Після 37 матчів регулярного чемпіонату "Детройт" посідає останнє місце в Східній конференції НБА, "Оклахома" йде 11-ю на Заході.

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