НБУ констатував кінець трирічного циклу зростання доходів українців
Про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність" НБУ, передає РБК - Україна.
Як зазначається в огляді, навесні 2020 року зупинилося зростання реального наявного доходу домогосподарств. У квітні вперше з березня 2016 року реальна зарплата зменшилася на 0,5% р/р через нижчу ділову активність та менший попит на робочу силу.
Водночас відбулося різке збільшення обсягів соціальної допомоги. Зокрема було здійснено доплати до пенсій через коронавірус та щорічну їх індексацію. "Проте це не мало значного позитивного впливу на доходи населення", - йдеться в огляді.
Негативно на доходах позначилося падіння зарплати трудових мігрантів. У березні - квітні вона в доларовому еквіваленті знизилася на 9% р/р, хоч за чотири місяці все ще спостерігався незначний приріст.
"Отже, в 2020 році трирічна тенденція зростання доходів припиниться. Побоювання другої хвилі пандемії короновірусу стримуватиме відновлення робочих місць", - зазначають експерти НБУ.
За даними НБУ, "зростання зарплат після зняття карантинних обмежень малоймовірне", оскільки це до початку кризи стрімке зростання витрат на оплату праці стримувало ріст рентабельності.
Нагадаємо, що цього тижня коливання курсу гривні можуть зрости через виплати відшкодування ПДВ, з одного боку, і потреби у гривневих коштах для сплати податків, з іншого. Останнє особливо актуально після різкого скорочення ліквідності у банківській системі.
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