НБУ назвав причини уповільнення інфляції в липні

Стримувало інфляцію насамперед сповільнення зростання цін на продукти харчування за рахунок збільшення як вітчизняної, так і імпортної пропозиції

У липні інфляцію стримувало сповільнення зростання цін на продукти харчування.

У липні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця і становила 2,4%; у місячному вимірі ціни знизилися на 0,6%, повідомляє "Укрінформ". Споживча інфляція, зазначають в НБУ, очікувано перебувала нижче цільового діапазону 5%±1 в.п. і виявилася дещо нижчою за траєкторію прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті Нацбанку за липень 2020 року.

Стримувало насамперед сповільнення зростання цін на продукти харчування за рахунок збільшення як вітчизняної, так і імпортної пропозиції. Разом із слабким внутрішнім попитом це нівелювало інфляційний тиск з боку послаблення гривні та збільшення витрат підприємств, у тому числі на заходи з дезінфекції, на тлі відновлення роботи сектору послуг. Базова інфляція не змінилася порівняно з червнем і становила 3,0% (рік до року; р/р).

Темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки сповільнилися (до 3,5% р/р). Через млявий попит меншими темпами зростали ціни на м'ясні продукти та продукти не першої необхідності, зокрема кондитерські вироби, морозиво, прянощі, чай. Збільшення пропозиції, у тому числі й імпортної, сповільнило подорожчання молочних виробів. Також меншими були темпи зростання цін на борошняні вироби, а оливкова та соняшникова олія залишалися дешевшими, ніж торік.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування суттєво знизилися (до 3,3% р/р). Цьому сприяло надходження нового врожаю, збільшення вітчизняної пропозиції в невеликих містах після відновлення роботи транспорту, а також нарощення імпорту впродовж останніх місяців. Так, у липні ще більше подешевшали овочі, зокрема картопля, цибуля, капуста, помідори. Знизилися ціни на цукор і свинину. Сповільнилося зростання цін на огірки, кабачки, часник, яйця та молоко.

Падіння цін на непродовольчі товари уповільнилося (до -1,1% р/р). Це було зумовлене як липневим послабленням гривні, так і реалізацією відкладеного попиту з боку споживачів. Як наслідок, скоротилися темпи здешевлення товарів довготривалого вжитку, зокрема побутової техніки та електроніки, вартість автомобілів повернулася до зростання, а ліки продовжили дорожчати. Втім, курсовий чинник не мав суттєвого впливу на вартість товарів середньострокового вжитку через наявність у магазинів складських запасів, сформованих у попередні періоди. Здешевлення одягу, взуття, посуду навіть поглибилося, а ціни на домашній текстиль, товари для особистого догляду, книги сповільнили зростання.

Темпи зростання вартості послуг залишилися на рівні попереднього місяця (8,4% р/р). Прискорилося зростання вартості медичних послуг, ймовірно внаслідок збільшення захворюваності. Вищими темпами зростала вартість послуг фінансових та страхових установ, а також мобільного зв’язку. Майже повноцінне відновлення роботи сектору послуг на тлі пожвавлення економічної активності населення та збільшення витрат, у тому числі на дезінфекцію, призвело до прискорення вартості послуг закладів особистого догляду, громадського харчування, хімічного чищення, спортивних установ. При цьому, слабкий попит та збереження обмежень в окремих областях стримували зростання вартості послуг кінотеатрів, готелів, туристичних послуг.

Зростання адміністративно регульованих цін дещо прискорилося (до 3,8% р/р). Зокрема, меншими були темпи здешевлення природного газу (43,0% р/р) унаслідок зростання світових цін на енергоносії та підвищення тарифів на розподіл природного газу. Натомість, помірніше зростали ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби. Здешевлення палива продовжило сповільнюватися (до -21,5% р/р), відображаючи насамперед відновлення зростання світових цін на нафту в останні місяці та значний попит на паливо з боку автовласників.

Нагадаємо, що напередодні Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП до 6%