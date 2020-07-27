НБУ трохи підвищив офіційний курс долара
Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає РБК - Україна.
Офіційний курс гривні до долара на 28 липня встановлено на такому рівні: 27,7571 гривень за 1 долар (+0,0012 грн). При цьому курс долара на 27 липня становить 27,7559 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 32,58 гривень за євро.
З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 липня довідковий курс на рівні 27,77 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 липня (27,73 грн).
Готівковий ринок
В обмінних пунктах України 27 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,92 гривень за долар. Курс євро виріс на 26 копійок до 32,55 гривень за євро.
На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,64 (27,62 - 24 липня), продажу - 27,92 (27,91 - 24 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,93 (31,73 - 24 липня), продажу - 32,55 (32,29 - 24 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,48 (3,51 - 24 липня), продажу 3,94 (3,94 - 24 липня) грн за 10 рублів.
Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2020 року на рівні 29,9 млрд доларів. У квітні НБУ очікував обсяг на рівні 27,2 млрд доларів.
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