НБУ: українці купили $19 млн онлайн за перший тиждень валютних послаблень Українці також інвестували гроші за кордон

Громадяни придбали близько 19 мільйонів доларів через інтернет-банкінг за перший тиждень після набуття чинності закону України про валюту, який дозволяє обмінні операції онлайн.

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"Більше ніж 30 послаблень, які вступили в дію 7 лютого разом з Законом "Про валюту та валютні операції", є важливим кроком для поліпшення бізнес-клімату в Україні. Як свідчить статистика першого тижня роботи нової ліберальної системи валютного регулювання, запроваджені можливості є по-справжньому затребуваними", - повідомили у Національному банку України. Окрім купівлі валюти онлайн, українці також інвестували гроші за кордон. Зокрема, вклали близько 1,7 мільйона євро інвестицій в межах встановлених електронних лімітів.

Нагадаємо, котирування на міжбанківському валютному ринку в середу, 6 лютого, знизилися нижче за рівень 27,00 грн/дол. Головними причинами зміцнення гривні та падіння курсу іноземних валют є рішення Федеральної резервної системи США не підвищувати ключової ставки та падіння світових цін на енергоресурси. Згідно зі з Індексом Біг Мака гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу.

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