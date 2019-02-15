НБУ: українці купили $19 млн онлайн за перший тиждень валютних послаблень
"Більше ніж 30 послаблень, які вступили в дію 7 лютого разом з Законом "Про валюту та валютні операції", є важливим кроком для поліпшення бізнес-клімату в Україні. Як свідчить статистика першого тижня роботи нової ліберальної системи валютного регулювання, запроваджені можливості є по-справжньому затребуваними", - повідомили у Національному банку України.
Окрім купівлі валюти онлайн, українці також інвестували гроші за кордон. Зокрема, вклали близько 1,7 мільйона євро інвестицій в межах встановлених електронних лімітів.
Нагадаємо, котирування на міжбанківському валютному ринку в середу, 6 лютого, знизилися нижче за рівень 27,00 грн/дол.
Головними причинами зміцнення гривні та падіння курсу іноземних валют є рішення Федеральної резервної системи США не підвищувати ключової ставки та падіння світових цін на енергоресурси.
Згідно зі з Індексом Біг Мака гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу.
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